AEX sluit flink hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag flink hoger geëindigd. Op een slotstand van 669,59 punten won de AEX 3,7 procent. Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zag koopjesjagers in de markt. Verder daalden de obligatierentes. Er werd ook positief gereageerd op het rentebesluit van de centrale bank van Australië. Na vier keer de rente met 50 basispunten te hebben verhoogd, besloot de Reserve Bank of Australia vandaag om de rente met 25 basispunten te verhogen. Op macro-economisch vlak was er aandacht voor de producentenprijzen in de eurozone, die in augustus met 43,3 procent stegen op jaarbasis, na een toename van 38,0 procent een maand eerder. De Amerikaanse fabrieksorders bleven in augustus stabiel. "Belangrijkste punt op de macro-agenda van deze week is het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van de maand september", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen, die rekent op een "aanhoudende degelijke banengroei." Woensdag verschijnt het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP en vrijdag het officiële rapport van de Amerikaanse overheid. Vanmiddag bleek het aantal Amerikaanse vacatures in augustus met ruim een miljoen gedaald. De euro/dollar noteerde richting het slot op 0,9947. WTI-olie werd ruim twee procent duurder dan maandag, toen de olieprijzen ook al flink stegen vanwege een verwachte productieverlaging van OPEC+. De vergadering van OPEC en zijn bondgenoten vindt woensdag plaats in Wenen. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen techaandelen aan waarde. Zo steeg Adyen ruim 7 procent en Just Eat Takeaway bijna 8 procent. Besi, ASML en ASMI stegen 5 tot ruim 6 procent. ING steeg 6,5 procent. Dalers waren er niet. In de AMX wonnen OCI, Air France-KLM en Basic-Fit ruim 4,5 tot ruim 6 procent. Galapagos ontving van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik een positief advies over de Type II-wijzigingsaanvraag voor ontstekingsremmer Jyseleca. Het aandeel won bijna 3 procent. Ook in de Midkap waren er dinsdag geen dalers. In de AScX won Brunel bijna 5,5 procent. Vivoryon en Wereldhave wonnen 4,5 tot bijna 5 procent. Ebusco verloor bijna 2,5 procent, net achter Azerion. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteren dinsdag flink hoger, met winsten oplopend tot 3 procent. Ook hier gingen techaandelen aan kop. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.