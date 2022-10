Micron trekt 100 miljard uit voor nieuwe fabriek - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Micron Technology is bereid om 100 miljard dollar te investeren in een nieuwe fabriek in Clay, in de buurt van New York. Dit meldde de New York Times dinsdag. Deze investering wordt in de komende twee decennia gedaan. Amerika wil niet langer afhankelijk zijn van chips uit het buitenland en stimuleert daarom de bouw van een eigen ecosysteem. Daartoe werd recent de CHIPS and Science Act aangenomen. Dit programma stelt 52 miljard dollar beschikbaar in de vorm van subsidies. Micron wil volgend jaar met de voorbereidingen beginnen. De bouw start dan in 2024 en grootschalige productie zal dan na 2025 mogelijk zijn. Bron: ABM Financial News

