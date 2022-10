Jumbo vervangt topman Frits van Eerd tijdelijk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Jumbo

(ABM FN-Dow Jones) Supermarktketen Jumbo heeft de aansturing van het bedrijf tijdelijk aangepast, nadat recent algemeen directeur Frits van Eerd een stap terug deed. Dit maakte Jumbo dinsdagmiddag bekend. Gedelegeerd commissaris Ton van Veen neemt de rol van algemeen directeur tijdelijk over. Colette Cloosterman-van Eerd zal als gedelegeerd commissaris de verbindende rol vervullen tussen de organisatie, de raad van commissarissen en de familie. Zij neemt tevens tijdelijk de rol van vicevoorzitter van de RvC op zich. In september van dit jaar deed de FIOD een inval bij onder meer Frits van Eerd, waarna deze ook een aantal dagen in hechtenis moest doorbrengen. Deze inval hield verband met een onderzoek naar witwassen. Bron: ABM Financial News

