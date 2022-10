Aandeel Rivian in de lift Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van Rivian Automotive noteren dinsdag in de voorbeurshandel bijna 9 procent in de plus, nadat de Amerikaanse fabrikant van elektrische pick-ups en SUV's maandag nabeurs de outlook voor heel het jaar bevestigde. Rivian produceerde in het derde kwartaal 7.368 voertuigen en leverde er 6.584 af. De marktverwachting lag rond 7.100 stuks, volgens RBC Capital. De fabrikant herhaalde maandag ook de outlook voor heel dit jaar en verwacht nog steeds dat het 25.000 voertuigen kan produceren in 2022. Bron: ABM Financial News

