Futures voorspellen groene opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 tot 1,6 procent in het groen.

Daarmee krijgt de rally van maandag een vervolg. Wall Street sloot de eerste handelsdag van oktober overtuigend in het groen, nadat de obligatierentes daalden. Dinsdagmiddag noteert de Amerikaanse tienjaarsrente 6 punten lager op 3,58 procent.

"Handelaren en beleggers zijn op koopjesjacht", concludeerde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Voor nu lijkt de markt de zorgen over de Federal Reserve die de rente agressief verhoogt om de inflatie te bestrijden en hoe dit de Amerikaanse groei zal beïnvloeden, van zich af te schudden, aldus Aslam.

Volgens Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, werd de ommekeer op de beurzen verklaard door die macro-economische cijfers in de VS, die wijzen op een vertraging van de economie "en dus minder druk op de prijzen". Daarnaast helpen ook verbeteringen in de aanvoerketen om de prijsdruk weg te nemen, aldus Keppenne.

"Dit is precies waar de Federal Reserve op uit is en aan de renteverhogingen zou langzaam een einde moeten komen", meent Keppenne, die het rentebesluit van de centrale bank van Australië aanhaalt. Na vier keer de rente met 50 basispunten te hebben verhoogd, besloot de Reserve Bank of Australia vandaag om de rente met 25 basispunten te verhogen.

Maar "er is meer dan één indicator nodig om de Fed ervan te overtuigen dat de inflatie afneemt", waarschuwde Keppenne.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag vrij rustig in de VS, met alleen de vacatures over augustus en de fabrieksorders in dezelfde maand op de rol.

De euro/dollar noteert rond lunchtijd op 0,9883. WTI-olie is een procent duurder dan maandag, toen de olieprijzen al flink stegen op een verwachte productieverlaging van OPEC+.

Bedrijfsnieuws

Verlichtingsbedrijf Acuity Brands heeft in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een beter dan verwachte winst behaald. Ook de omzet was boven verwachting.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 2,6 procent op 3.678,43 punten, de Dow Jones index won 2,7 procent op 29.490,89 punten en de Nasdaq sloot 2,3 procent in de plus bij een slotstand van 10.815,43 punten.