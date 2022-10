Europese beurzen hoger rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger in een opleving van formaat na de misère van vorige week.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 2,3 procent op 399,64 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 2,7 procent naar 12.537,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 3,0 procent met een stand van 5.967,13 punten. De Britse FTSE steeg dinsdag 1,7 procent naar 7.026,10 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees op de flink teruglopende rentes. "De beweging op de obligatiemarkt werd maandag versterkt door tegenvallende macro-economische cijfers uit de VS", aldus Wiersma. De Amerikaanse industrie koelde afgelopen maand sterker af dan voorzien.

Volgens Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, wordt de ommekeer op de beurzen verklaard door die macro-economische cijfers in de VS, die wijzen op een vertraging van de economie “en dus minder druk op de prijzen”. Daarnaast helpen ook verbeteringen in de aanvoerketen om de prijsdruk weg te nemen, aldus Keppenne.

"Dit is precies waar de Federal Reserve op uit is en aan de renteverhogingen zou langzaam een einde moeten komen", meent Keppenne, die het rentebesluit van de centrale bank van Australië aanhaalt. Na vier keer de rente met 50 basispunten te hebben verhoogd, besloot de centrale bank om vandaag de rente met 25 basispunten te verhogen.

Maar "er is meer dan één indicator nodig om de Fed ervan te overtuigen dat de inflatie afneemt", waarschuwde de econoom.

Nu oktober de eerste dagen heeft weggetikt, kan de markt zich de komende weken richten op de bedrijfsresultaten over het derde kwartaal.

De Europese producentenprijzen over augustus stegen op jaarbasis 43,3 procent, fractioneel meer dan de verwachte 43,2 procent, en beduidend meer dan de stijging van 38,0 procent in juli.

In de Verenigde Staten gaat dinsdag de aandacht uit naar twee cijfers. Dat zijn de openstaande vacatures in augustus en de fabrieksorders over dezelfde maand.

Verder hebben de ministers van financiën van de Europese Unie vandaag in de zogeheten ECOFIN een bijeenkomst. Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Federal Reserve van New York John Williams, van de Fed van San Francisco Mary Daly, de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen bij een forum van Freedman Bank, de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde op Cyprus en de Britse minister van financiën Kwasi Kwarteng, die in korte tijd meer dan gemiddelde aandacht op zich heeft weten te vestigen.

Olie noteerde dinsdag hoger. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het groen op 84,09 dollar, terwijl voor een december-future Brent 89,47 dollar werd betaald, een stijging van 0,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 0,9871. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9864 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 0,9825 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Ryanair heeft in september meer passagiers vervoerd dan in dezelfde maand een jaar eerder, toen het vliegverkeer nog te lijden had onder de coronamaatregelen. De koers van het aandeel noteerde ruim 4 procent hoger.

Conform het beeld van de afgelopen maanden bewoog ook vandaag de koers van het aandeel Thales in Parijs zich tegengesteld ten opzichte van de beweging van het gros van de koersen. Vandaag betekende dat een min van 0,4 procent. In Frankfurt was de koers van het aandeel Beiersdorf de enige dissonant met een verlies van 1,8 procent.

Op beide beurzen was vooral de techsector in trek, getuige de koerswinst van 4,5 procent voor het aandeel STMicroelectronics en van 6,6 procent voor het aandeel Infineon.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,2 procent in het groen.

De S&P 500 steeg maandag 2,6 procent op 3.678,43 punten, de Dow Jones index won 2,7 procent op 29.490,89 punten en de Nasdaq sloot 2,3 procent in de plus bij een slotstand van 10.815,43 punten.