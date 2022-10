AEX: tech aan kop Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs liet dinsdagochtend een flink herstel zien. De AEX won rond de klok van elf uur 2,5 procent op 662,29 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING wees op de flink teruglopende rentes. "De beweging op de obligatiemarkt werd maandag versterkt door tegenvallende macro-economische cijfers uit de VS", aldus Wiersma. De Amerikaanse industrie koelde afgelopen maand sterker af dan voorzien. "Dit zou kunnen betekenen dat de hogere rentes de groei al afremmen", aldus de expert van ING. "De Amerikaanse centrale bank hoeft dan de beleidsrente mogelijk minder ver op te trekken. Slecht macro-economisch nieuws is goed nieuws voor beleggers. Een iets oplopende werkloosheid en afnemende inflatiedruk zouden een zegen zijn voor beleggers", concludeerde Wiersma. De beurzen sorteerden op maandagmiddag al voor op een dergelijke situatie en vonden de weg omhoog. Vanochtend stegen de aandelenmarkten verder. "De markten waren iets te ver doorgeschoten, wat zichtbaar was in de extreem negatieve stemming onder beleggers en de hoge volatiliteit op de aandelen- en obligatiemarkten", aldus Wiersma. "De kans dat de Fed na de tegenvallende Amerikaanse inkoopmanagersindex van gisteren de beleidsrente veel verder zal optrekken, wordt door beleggers nu lager ingeschat." Beleggingsadviseur Justin Blekemolen noemde het opvallend dat de meeste beurzen maandag "duidelijk" boven de dieptepunten van juni herstelden. Dit betekent volgens hem dat de neerwaartse uitbraken van afgelopen week voorlopig beschouwd mogen worden als onterecht. "Doorgaans zien we na [zo'n situatie] ook dat de koersen hard de andere kant op bewegen", aldus Blekemolen. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9876. De olieprijzen stegen licht tot 84 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen vooral techaandelen aan waarde. Zo wonnen ASMI, Besi en ASML tot zes procent. Dalers bleven uit. Shell hield de winsten met 0,3 procent relatief beperkt, maar was maandag dankzij een flink stijgende olieprijs al een sterkhouder op het Damrak. In de AMX won Basic-Fit 5,1 procent en OCI 3,8 procent. Galapagos ontving van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik een positief advies over de Type II-wijzigingsaanvraag voor ontstekingsremmer Jyseleca. Het aandeel won 2,8 procent. FlowTraders verloor 0,5 procent en was daarmee de enige daler in de AMX. In de AScX won Pharming 5,4 procent en Vivoryon 4,0 procent. Azerion verloor 0,6 procent en Ebusco 1,1 procent. Bron: ABM Financial News

