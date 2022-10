Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Kepler Cheuvreux heeft dinsdag het koersdoel voor ING verlaagd van 14,30 naar 14,10 euro bij handhaving van het koopadvies. Analisten van Kepler verhoogden hun ramingen voor de nettorentebaten in 2023 met 6 procent, waarmee deze taxatie 9 procent boven de consensus ligt. Kepler verwacht volgend jaar een scherpe stijging van de winst dankzij de stijgende rente, en ondanks lagere verwachtingen voor de fees en commissies. De analisten verhoogden hun winstraming voor dit jaar met 3 procent, voor 2023 met 10 procent en voor 2024 zelfs met 12 procent. Wel verhoogde Kepler de risicokosten met 40 basispunten voor 2023, die daarmee slechts 6 basispunten onder het niveau van recessiejaar 2013 liggen. Als gevolg hiervan kwam Kepler tot een licht lager koersdoel. ING blijft een sectorfavoriet van Kepler en de analisten verwachten nog een aandeleninkoopprogramma in 2022 van 1,5 miljard euro. Het aandeel ING schoot dinsdagochtend met 3,7 procent omhoog tot 9,24 euro. Bron: ABM Financial News

