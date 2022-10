NN rondt verkoop levensverzekeringen aan Athora af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) NN heeft namens zijn Belgische dochteronderneming NN Insurance Belgium de verkoop van een gesloten boek van individuele levensverzekeringen aan Athora Belgium afgerond. Dit maakte de Nederlandse verzekeraar dinsdagochtend bekend. De desinvestering simplificeert de IT-structuur van NN in België, waardoor de verzekeraar zich volledig kan focussen op het uitvoeren van de strategie om de pensioenactiviteiten verder te laten groeien. De desinvestering werd eind 2021 reeds aangekondigd en betreft voornamelijk zogenoemde tak 21-levensverzekeringen. Voor polishouders die van NN Insurance Belgium overstappen naar Athora Belgium, verandert er niets, aldus Athora. Bron: ABM Financial News

