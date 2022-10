ASMI rondt overname LPE af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft de overname van het Italiaanse LPE afgerond. Dit werd maandagavond bekend. De overname van LPE, een fabrikant van epitaxiale reactoren voor siliciumcarbide, werd medio juli aangekondigd. Het bedrijf is nu een aparte divisie binnen de Global Products tak van ASMI.



ASMI betaalde de overname met 283,25 miljoen euro in contanten en met 631.154 eigen aandelen. Dit komt overeen met een overnamesom van 425 miljoen euro, op de dag waarop de overeenkomst werd getekend. Een extra betaling van 100 miljoen euro volgt als binnen twee jaar bepaalde prestaties zijn behaald. Bron: ABM Financial News

