AEX weet toch hoger te sluiten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs opende maandag stevig in het rood, maar wist die verliezen van zich af te schudden en in het groen te eindigen. De AEX won 0,8 procent op 645,80 punten.

"Slecht nieuws is niet altijd slecht nieuws", zegt Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor tegen ABM Financial News.

Credit Suisse deed herinneren aan Lehman, aldus Van Deijck, maar dat was van een heel andere grootte. Credit Suisse is nog maar minder dan 10 miljard euro waard, "en dat kan opgevangen worden".

En de angst voor het Verenigd Koninkrijk is ook een stuk minder nadat de nieuwe Britse regering onder druk van de markt een belastingplan heeft ingetrokken. Daardoor sterkte het pond flink aan.

Vanochtend lieten macro-economische cijfers zien dat de Europese industrie krimpt. De inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone daalde van 49,6 in augustus naar 48,4 in september, de laagste stand in 27 maanden.

"De lelijke combinatie van een recessie in de industrie en toegenomen inflatiedruk zal bijdragen aan de zorgen over de vooruitzichten voor de economie van de eurozone", aldus econoom Chris Williamson van S&P Global. "Buiten de eerste coronalockdowns, heeft de industrie sinds het hoogtepunt van de financiële crisis begin 2009 niet meer zo'n grote terugval in de vraag gezien als nu."

In de VS wezen de inkoopdata van S&P en ISM beide nog op groei, maar waar de inkoopmanagersindex van S&P steeg, daalde die van ISM in september.

De euro/dollar noteerde op 0,9833 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalde naar 3,601 procent. "Dat is toch altijd goed nieuws", aldus Van Deijck.

Olie werd maar liefst 4 procent duurder. OPEC+ overweegt om de olieproductie met meer dan 1 miljoen vaten per dag te verlagen wanneer ze woensdag in Wenen bijeenkomst. In plaats van een online bijeenkomst, heeft het kartel toch besloten tot een vergadering op het hoofdkantoor.

Stijgers en dalers

Koplopers in de AEX waren maandag ArcelorMittal en AkzoNobel, met winsten van 3,6 en 3,5 procent. Ook ASMI won 3,4 procent en profiterend van de hogere olieprijs steeg Shell 3,2 procent.

Alleen Unilever, Philips en Just Eat Takeaway verloren meer dan een procent. De maaltijdbezorger kreeg een verkoopadvies van JPMorgan en daalde 5,7 procent.

In de AMX gingen OCI en Aperam aan de leiding met 5,2 en 3,6 procent. Sectorgenoten WDP en CTP daalden 2,4 en 3,0 procent. In Brussel moest VGP zelfs 19 procent laten gaan. Door de moeilijke marktomstandigheden kon VGP een joint venture met Allianz niet afsluiten, zo bleek vrijdagavond. Gewacht wordt op betere tijden.

Basic-Fit en Air France-KLM daalden 4,0 en 4,5 procent.

Bij de kleinere aandelen ging B&S 11,0 procent hoger. Grootaandeelhouder Willem Blijdorp zag zijn poging om B&S van de beurs te halen stranden en eist nu het vertrek van voorzitter Jan Arie van Barneveld van de RvC van B&S.

Ebusco verkocht zijn eerste energieopslagsysteem en won 3,6 procent.

Net als in de Midkap was het ook vastgoed die in de AScX onderaan eindigde. Vastned verloor 2,0 procent en Wereldhave 2,4 procent. Brunel daalde zelfs 2,8 procent.

Het lokaal genoteerde Renewi steeg een half procent in. Voorbeurs meldde Renewi een hogere EBIT ondanks een vlakke omzet. Verder handhaafde Renewi de outlook voor heel dit jaar en zei vertrouwen te houden in de doelstellingen voor de middellange en lange termijn.

Wall Street

Bij het sluiten van de Europese aandelenmarkten won de S&P 500 index 2,2 procent en de Nasdaq1,8 procent.