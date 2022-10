Video: Amerikaanse aandelen prijzen al behoorlijk wat slecht nieuws in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve verkrapt het monetaire beleid agressief en probeert zo de economie af te remmen en de inflatie te matigen. Hierdoor zijn de recessierisico's toegenomen, maar de Amerikaanse beurzen hebben al veel slecht nieuws ingeprijsd. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera tegen ABM Financial News. "Hoewel de economische situatie verder kan verslechteren, hebben de aandelenmarkten de neiging om vooruit te lopen op de reële economie. Met uitzondering van de wereldwijde financiële crisis, het uiteenspatten van de internetzeepbel en de diepe recessie in het midden van de jaren '70, leiden 'normale' bearmarkten in een recessieklimaat doorgaans tot een daling van Amerikaanse aandelen met 20 tot 35 procent", aldus Juvyns. Aangezien de S&P 500 nu ongeveer 23 procent is gedaald, lijkt het erop dat een gematigde recessie al grotendeels is ingeprijsd. "De risico-beloningsverhouding voor aandelen begint daardoor te verbeteren." Klik hier voor: Amerikaanse aandelen prijzen al behoorlijk wat slecht nieuws in Bron: ABM Financial News

