Hogere start Wall Street aanstaande

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten stevenen maandag af op een hogere opening, opverend na de verliezen vrijdag die een moeilijk derde kwartaal afsloten.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de opening tot 1,1 procent in het groen. De Nasdaq lijkt 0,7 procent hoger te gaan openen.

De rendementen op Amerikaanse staatsleningen liepen terug, terwijl beleggers met bezorgdheid keken naar een grote Europese bank, een Brits belastingplan dat werd ingetrokken en cijfers over de Amerikaanse industrie die kort na opening van de handel verschijnen.

In september liepen de rentes op Amerikaanse staatsleningen sterk op, omdat de Federal Reserve zeer agressief de monetaire beleidsrente blijft verhogen om de inflatie te beteugelen. De vrees is dat het duurder worden van geld de economie en de bedrijfswinsten gaat ondergraven.

Analisten van Citi hebben hun koersdoel voor de S&P voor eind dit jaar verlaagd van 4.200 naar 4.000 punten, nog altijd circa 400 punten boven het slot van vrijdag. En in 2023 rekenen zij op 3.900 punten. Eén van de redenen voor deze verlaging is het agressieve rentebeleid van de Amerikaanse Fed. Het risico is volgens Citi groot dat de Fed te ver doorschiet en dat dit onbedoelde gevolgen heeft voor de economie. Waar Citi eerder de kans op een zware recessie slechts op 5 procent schatte, is dat inmiddels 20 procent.

De olieprijs steeg fors. Een novemberfuture WTI-olie werd 4,5 procent duurder op 83,03 dollar. Brent-olie werd 3,9 procent duurder op 88,42 dollar. OPEC+ overweegt om de olieproductie met meer dan 1 miljoen vaten per dag te verlagen wanneer ze woensdag in Wenen bijeenkomt. In plaats van een online bijeenkomst, heeft het kartel toch besloten tot een vergadering op het hoofdkantoor.

Vanochtend lieten macro-economische cijfers zien dat de Europese industrie krimpt. De inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone daalde van 49,6 in augustus naar 48,4 in september, de laagste stand in 27 maanden.

Vanmiddag staat de inkoopmanagersindex voor de VS op de agenda, zowel van S&P Global als van ISM. Ook zijn er nog bouwuitgaven gepland. De meeste aandacht is gereserveerd voor aanstaande vrijdag, als het maandelijkse banenrapport op de agenda staat.

De euro/dollar noteerde op 0,9768. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 0,9799 op de borden.

Het Britse pond herstelde van de duikeling na "onzalige" belastingplannen, in de woorden van analist Teeuwe Mevissen van Rabobank, die maandag werden teruggedraaid door de minister van financiën Kwasi Kwarteng. Het rendement op Britse staatsleningen daalde. Vorige week moest de Bank of England nog ingrijpen om de onrust op de obligatiemarkt te temperen.

Bedrijfsnieuws

De Zwitserse bank Credit Suisse beheerst het bedrijfsnieuws met pogingen om de zorgen in de markt te sussen, na interne mails die de financiele kracht van de bank moesten benadrukken tegenober het eigen personeel. De bank heeft geen tijd te verliezen om met een reorganisatieplan te komen, schrijft The Wall Street Journal, nu de oplopende prijzen van credit default swaps twijfels oproepen de financiele soliditeit van de bank. Het aandeel daalde 4 procent.

Analisten van Citigroup zien geen reden om zich zorgen te maken dat Amerikaanse banken in de problemen kunnen komen door besmetting met problemen bij Credit Suissse. "Het verschil met de situatie van 2007 is dag en nacht", stelde analist Keith Horowitz. De balansen zijn veel steviger dan voor de kredietcrisis en een systeemcrisis lijkt niet in zicht.

Tesla heeft in het afgelopen kwartaal weer meer auto's afgeleverd, maar het aantal viel toch tegen en het aandeel daalde voorbeurs 4,5 procent. Tesla leverde afgelopen kwartaal 343.830 voertuigen af, tegen 254.695 in het tweede kwartaal. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden verwacht dat Tesla het afgelopen kwartaal ongeveer 371.000 voertuigen zou afleveren.

Dish Network toont weer tv-kanalen van Walt Disney na een voorlopige overeenkomst over een nieuw contract. Het aandeel Dish stond voorbeurs 1,2 hoger.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag lager. De S&P 500 verloor 1,5 procent op 3.585,62 punten, de Dow Jones index daalde 1,7 procent op 28.725,51 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent in de min bij een stand van 10.575,62 punten.