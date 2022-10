Beursblik: UBS verlaagt koersdoel DSM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft maandag het koersdoel voor DSM verlaagd van 170,00 naar 155,00 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling. Voor 2022 rekent UBS op een 6,5 procent hogere EBITDA voor DSM. Dat is minder dan de 8,6 procent waarop UBS eerder rekende. Die groei is volledig te danken aan overnames en wisselkoerseffecten, "want de onderliggende activiteiten zullen iets teruglopen als gevolg van de kostendruk, die vooral energiegerelateerd is, en mindere prestaties bij de tak VMS in de tweede jaarhelft." UBS verwacht wel dat DSM de outlook van een hoog enkelcijferige groei bij de divisie HNB zal herhalen bij de komende kwartaalupdate. Voor 2023 verlaagde UBS de EBITDA-taxatie met 2 procent. De fusie met Firmenich biedt volgens de bank "grote kansen" voor een koersstijging. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.