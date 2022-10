Credit Suisse stelt kapitaalronde vastgoedfonds uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De fondsbeheerder van een vastgoedfonds van Credit Suisse heeft een geplande kapitaalverhoging uitgesteld, vanwege de volatiele koersen van vastgoedfondsen en het sterk verslechterde marktklimaat. Het gaat om het Credit Suisse Real Estate Fund Green Property. De voorbereidingen voor de kapitaalverhogingen zijn wel al grotendeels voltooid. De afgelopen weken hebben vastgoedfondsen het aanhoudend moeilijk gehad, stelde de zakenbank. Omdat de omstandigheden zo sterk zijn verslechterd, kan een succesvolle uitgifte van aandelen niet worden gegarandeerd in het vierde kwartaal. De fondsbeheerder zal de markt goed in de gaten houden bij de beslissing om het kapitaal eventueel te verhogen, beloofde het fonds. Het aandeel van zakenbank Credit Suisse staat maandag flink lager, na een verhit debat op Twitter over de overlevingskansen van de bank, nu de spread op een vijfjarige credit default swap voor Credit Suisse op vrijdag steeg naar 250, het slechtste cijfer sinds 2009 voor de Zwitserse bank. De bank leed drie kwartalen op rij verlies en verloor vorig jaar miljarden op een lening aan belegger Archegos Capital Management. Vrijdag zond CEO Ulrich Körner een memo rond binnen de bank, om te benadrukken dat de kapitaalbasis en liquiditeit van Credit Suisse sterk zijn, ondanks de koersdruk. Een tweede memo zou hebben gewezen op een kapitaalbuffer van 100 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

