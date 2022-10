Valuta: intrekken Brits belastingplan stuwt pond

(ABM FN-Dow Jones) Het Britse pond staat maandag hoger tegenover de dollar, nadat de nieuwe Britse regering bakzeil haalde omdat de markten een plan voor belastingverlaging hard afstraften, terwijl het aandeel Credit Suisse onderuit ging omdat beleggers zich zorgen maken over de financiële conditie van de Zwitserse bank.

Het Britse pond steeg 0,94 procent tegenover de Amerikaanse dollar, tot 1,1237 dollar, nadat minister van financien Kwasi Kwarteng de ommezwaai kenbaar maakte via Twitter.

"We hebben het begrepen en we hebben geluisterd", aldus de minister. Het pond ging hard onderuit na de belastingplannen die bedoeld waren om de economie te stimuleren. Omdat dit geen goed recept leek bij de hoge inflatie verloren beleggers hun vertrouwen in het Britse staatspapier en moest de Bank of England ingrijpen. Het pond staat weer op het niveau van voor het plan, na een dip tot iets meer dan 1,07 dollar.

Analist Teeuwe Mevissen van Rabobank sprak van een "onzalig plan" om de koopkracht van de rijkste 5 procent van de Britten te herstellen. De nieuwe regering van Liz Truss zal deze misstap wel overleven, vermoedt hij, maar heeft duidelijk geen goede start gemaakt.

De euro stond hoger tegenover de dollar op 0,9818, na zwakke inkoopmanagersindices voor de industrie van eurozonelanden in september.



Deze lagen dichtbij de verwachtingen, zei Mevissen, hoewel Duitsland iets slechter was dan verwacht. De nieuwe orders dalen hard en de sluiting van de Nordstream-pijpleiding voor aardgas hakt er hard in bij het sentiment onder Duitse fabrikanten. "Die zijn de dupe. De Duitse industrie kan natuurlijk niet concurreren bij zulke hoge energieprijzen", aldus de analist van Rabobank.

De Zwitserse frank stond 0,4 procent lager tegenover de euro op 1,0317, na een forse koersdaling voor de bank Credit Suisse. De bank schreef vrijdag aan medewerkers dat een kritiek punt is bereikt, voorafgaand aan een strategie-update op 27 oktober. De CEO zei dat de aandelenkoers niet moet worden verward met de kapitaalkracht en liquiditeit van de bank, die vorig jaar een megaverlies leed op zijn klant Archegos Capital Management. Het aandeel daalde maandag 8 procent.



Mevissen denkt dat de Zwitserse economie er prima mee kan omgaan mocht een bank als Credit Suisse in de problemen komen.

Het belangrijkste macrocijfer deze week is het maandelijkse rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt vrijdagmiddag. De vraag is of er sprake is van een loonprijsspiraal die de Fed zou aansporen om de rente nog verder te verhogen.

Mevissen ziet mooie kansen voor de dollar om verder te stijgen tot 0,95 dollar voor een euro. De ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne zijn daarbij van belang, zei hij.