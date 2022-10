Eerste krimp Nederlandse industrie in twee jaar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie is in september voor het eerst in twee jaar gekrompen. Dit bleek maandag uit cijfers van Markit en Nevi. De index die de activiteit van de industrie van het land meet, kwam in september uit op 49,0 tegen 52,6 in augustus. "De Nederlandse industrie gaat een zware winter tegemoet", waarschuwde sectoreconoom Albert Jan Swart van ABN AMRO. "Met name de nieuwe orders dalen hard", zo zag Swart. "De vraag naar industriële producten staat onder druk door de hoge materiaalprijzen, de hoge energieprijzen, de slechte economische vooruitzichten en de onzekere geopolitieke situatie." Ondanks de verslechterende omstandigheden bleef de werkgelegenheid in de industrie groeien, zo zag Swart, hoewel in een laag tempo. "Een ander lichtpuntje vormt de lichte groei van de productie van consumentengoederen en investeringsgoederen, zoals machines." Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

