Lula neemt voorsprong op Bolsonaro in Braziliaanse verkiezingen - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lula da Silva heeft de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen, maar het draagvlak voor de zittende president Bolsonaro bleek eveneens groot, waardoor er een tweede verkiezingsronde volgt. Met bijna alle stemmen geteld, neemt Lula een voorsprong met 48,4 procent van de stemmen tegen 43,2 procent van de stemmen voor Bolsonaro, zo schreef persbureau Reuters. Gezien geen van beiden een sterke meerderheid boekten, gaat de verkiezingsrace op 30 oktober verder. De uitslag bleek veel meer nek aan nek dan de laatste peilingen voorspelden, waarbij Bolsonaro een inhaalslag maakte. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.