Brits pond veert op na terugkeer hoogste belastingtarief

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Britse regering draait het schrappen van het hoogste belastingtarief van 45 procent terug, nadat het Britse pond in een vrije val raakte door het radicale idee om de economie aan te jagen. "We gaan niet door met de afschaffing van het belastingtarief van 45%. We snappen het en we hebben geluisterd", kondigde minister van financien Kwasi Kwarteng aan op Twitter. Volgens Kwarteng is het duidelijk geworden dat het plan "afleidt" van de missie van de Britse regering om de uitdagingen het hoofd te bieden waar het land voor staat. De wisselkoers van het pond sprong omhoog op het bericht en stond maandagochtend 0,5 procent hoger tegenover de dollar op 1,1186. In de tussentijd was het pond bijna tot 1,07 dollar gezakt. Bron: ABM Financial News

