Renewi ziet resultaat aantrekken

(ABM FN-Dow Jones) Renewi heeft in de eerste helft van het huidige boekjaar de EBIT zien aantrekken, terwijl de omzet een pas op de plaats maakte ten opzichte van een jaar eerder. Dit maakt de afval- en recyclingspecialist maandag voorbeurs bekend in een tussentijds handelsbericht over het afgelopen halfjaar, dat eindigde op 30 september.

Renewi zei naar eigen zeggen goed te hebben gepresteerd in de eerste jaarhelft, waarbij de EBIT steeg en de omzet dus gelijk bleef. De recycleprijzen bleven boven het historisch gemiddelde, maar de prijzen voor papier, plastic en metalen liepen conform verwachting terug in het tweede kwartaal.

Ook zag Renewi lagere volumes in diverse segmenten in de Commercial-divisies en deze trend zal zich doorzetten in de tweede jaarhelft. De volumes in andere divisies bleven volgens het bedrijf stabiel.

Renewi zegt op de kosten te blijven letten, nu de inflatie met dubbele cijfers stijgt in de belangrijkste landen waarin het actief is.

De overname van Paro werd op 1 augustus afgerond en Renewi is bezig om het bedrijf te integreren.

Het bedrijf gaat uit van een nettoschuld van 390 miljoen euro per september. In maart van dit jaar was dit nog 303 miljoen euro. De overname van Paro ter waarde van 67 miljoen droeg flink bij aan een stijging van de schuld, naast investeringen om de pijplijn te blijven innoveren. De schuldratio zal onder de 1,8 blijven ten opzichte van de EBITDA.

Verder handhaafde Renewi de outlook voor heel dit jaar en zei vertrouwen te houden in de doelstellingen voor de middellange en lange termijn.

Op 10 november komt het bedrijf met de volledige resultaten over het afgelopen halfjaar.