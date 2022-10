Prosus zet overname Billdesk niet door Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Prosus ziet af van de overname van Billdesk. Dit maakte de internetinvesteerder met een notering op het Amsterdamse Damrak maandag bekend. De overname werd eind augustus 2021 aangekondigd. Via dochterbedrijf PayU Payment zou Prosus Billdesk voor 4,7 miljard dollar overnemen. Volgens Prosus is niet aan alle voorwaarden die vooraf aan de overname werden gesteld voldaan, hoewel de Indiase toezichthouder het overnameplan wel goedkeurde. Omdat niet aan alle voorwaarden werd voldaan op 30 september, is de overname automatisch stopzet. Bron: ABM Financial News

