Grootaandeelhouder Sarabel eist vertrek president-commissaris B&S

Beeld: B&S

(ABM FN-Dow Jones) Sarabel Invest heeft een aandeelhoudersvergadering aangevraagd bij B&S Group met als doel president-commissaris Jan Arie van Barneveld te verwijderen uit zijn positie. Dit meldde het bedrijf maandagochtend. Aanleiding is de afwijzing van een overnamebod van Sarabell op B&S door de raad van commissarissen. Dit bod is vervolgens ingetrokken. Op 15 september verzocht Sarabel al om een vergadering om Jan Arie van Barneveld en de andere onafhankelijke commissaris Kitty Koelemeijer te ontslaan als commissarissen, maar trok dat verzoek diezelfde dag weer in. Op 2 oktober volgde het nieuwe verzoek om alleen Van Barneveld te verwijderen. Koelemeijer en Van Barneveld hebben hun zorgen uitgesproken over de gang van zaken en protesteren hevig tegen het aangekondigde ontslag. Sarabel heeft een belang van 67,26 procent en wil vóór 18 november vergaderen over de vervanging van de president-commissaris. Sarabel Invest is eigendom van Willem Blijdorp, de oprichter van B&S. Bron: ABM Financial News

