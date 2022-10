AEX start handelsweek vermoedelijk in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,8 procent lager.

Afgelopen week maakte de AEX nog een pas op de plaats op een slotstand van 640,62 punten. De maand september leverde evenwel een verlies op van 5,5 procent.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 vrijdagavond de maand september in mineur af met een verlies van anderhalf procent. Het was een zwakke maand voor Wall Street. Op maandbasis verloren de Dow en S&P zo'n 8 tot 8,5 procent en de Nasdaq 9 procent.

Beleggers leken afgelopen week de hoop te hebben verloren dat de hoge inflatie van tijdelijke aard is, op een moment dat sterk verkrappende centrale banken zand in het raderwerk van de economie gooien om de inflatie in te dammen. Het risico op een mondiale recessie stijgt daardoor flink. Scherp gestegen rendementen op staatsobligaties leiden ondertussen ook tot nervositeit.

De hamvraag voor beleggers is hoeveel slecht nieuws in de scherp gedaalde koersen is verwerkt. De beursexperts die gepolst werden door analist Corné van Zeijl voorzien in oktober in ieder geval een herstel, nadat ze de afgelopen maanden per saldo nog erg negatief waren.

"Voor oktober denkt 47 procent dat de beurs gaat stijgen", aldus Van Zeijl. "En 36 procent gaat ervan uit dat de beurs naar beneden gaat." Dat betekent dat 16 procent op een neutrale beurs rekent.

In Azië daalde de Hang Seng index in Hongkong vanochtend 1,3 procent. De Nikkei index in Tokio wist juist een verlies van ongeveer een procent goed te maken en noteert nu ruim een half procent hoger. China houdt de gehele week de beurzen gesloten.

De Amerikaanse olie-future zit daarnaast met een winst van 2,6 procent flink in de lift. Persbureau Bloomberg meldde zondag dat OPEC+ overweegt om de olieproductie met meer dan 1 miljoen vaten per dag te verlagen wanneer het kartel woensdag in Wenen bijeenkomt. In plaats van een online bijeenkomst heeft het kartel besloten een fysieke vergadering te organiseren.

Vrijdag daalde de future op een vat West Texas Intermediate nog ruim twee procent op 79,49 dollar per vat. Op maandbasis werd een vat WTI zelfs 14 procent goedkoper.

"De daling van de olieprijzen in de afgelopen vier maanden is voornamelijk het gevolg van een combinatie van vijf zaken die de markten deze zomer grotendeels hebben verrast", aldus marktanalist Troy Vincent van DTN. Dat zijn "de voortzetting en intensiteit van China's zero-corona-beleid, sancties die de Russische olie-export niet zo snel treffen als gehoopt, de vraag naar geraffineerde brandstof die veel meer onder druk staat dan verwacht te midden van hoge prijzen, de tol van de hoge inflatie op de macro-economie en de uitgesproken dollar sterkte."

Op kwartaalbasis werd een vat WTI ruim een kwart goedkoper. Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 0,9791.

De markt zal vandaag ook goed letten op de ontwikkelingen bij Credit Suisse. De Zwitserse bank heeft dit weekend geprobeerd werknemers, investeerders en klanten gerust te stellen over de financiële gezondheid van het bedrijf, na een forse daling van het aandeel en een flinke stijging van de spread op credit default swaps van de bank, zo meldde de Wall Street Journal zondag op basis van ingewijden.

Bedrijfsnieuws

JPMorgan Research verlaagde het advies voor Just Eat Takeaway van Neutraal naar Onderwogen. Het koersdoel ging van 15,68 naar 13,12 pond.

Ebusco heeft zijn eerste energieopslagsysteem verkocht aan Emmett Green en zal deze in de eerste helft van 2023 leveren. Hoeveel er met de opdracht is gemoeid, meldde Ebusco niet.

Databedrijf Wolters Kluwer sloot een overeenkomst over de overname van IJS Publishing Group voor een niet nader genoemd bedrag. IJS is een Britse leverancier van medische studies en genereerde in 2021 een bruto-omzet van circa 2 miljoen dollar.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor vrijdag 1,5 procent op 3.585,62 punten, de Dow Jones index daalde 1,7 procent op 28.725,51 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent in de min bij een stand van 10.575,62 punten.