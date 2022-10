Ebusco verkoopt eerste energie-opslagsysteem Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft zijn eerste energieopslagsysteem verkocht aan Emmett Green en zal deze in de eerste helft van 2023 leveren. Emmett Green levert e-boilers, waterstof, particuliere stroomnetwerken en energieopslag in het kader van de opdracht om de CO2-uitstoot te verminderen. CEO Peter Bijvelds sprak in een toelichting van een belangrijke mijlpaal, nadat Ebusco lange tijd focuste op het opladen van voertuigen. Energie-opslagsystemen, die lijken op een kleine container, zullen worden gebruikt om het stroomnet evenwichtiger te maken. Hoeveel er met de opdracht is gemoeid, meldde Ebusco niet. Bron: ABM Financial News

