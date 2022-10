Worldline rondt desinvestering af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Worldline heeft de verkoop van zijn divisie Terminals, Solutions & Services aan Apollo Funds afgerond. Dit maakte de Franse concurrent van de Amsterdamse betaalspecialist Adyen maandagochtend bekend. De divisie Terminals, Solutions & Services gaat verder onder de naam Ingenico. Circa 85 procent van Ingenico is inmiddels in handen van Apollo, de resterende 15 procent volgt op 1 januari 2023. Worldline ontvangt vooraf 1,7 miljard euro, of 1,4 miljard euro netto, en daarbovenop voor maximaal 0,9 miljard euro aan preferente aandelen, afhankelijk van de toekomstige waardeontwikkeling van Terminals, Solutions & Services na afronding van de deal, zoals eerder werd gecommuniceerd. Worldline en Ingencio blijven in ieder geval de komende vijf jaar met elkaar samenwerken. Worldline moest voor de overname een afschrijving doen van circa 900 miljoen euro ten opzichte van de boekwaarde van de divisie voorafgaand aan de componenttekorten die als gevolg van de coronacrisis zijn ontstaan, zo werd in februari van dit jaar al bekendgemaakt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.