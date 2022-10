Japanse industrie groeit minder hard Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De bedrijvigheid in de Japanse industrie is in september in een lager tempo gegroeid. Dit bleek maandag uit cijfers van S&P Global en Jibun Bank. De inkoopmanagersindex daalde van 51,5 in augustus naar 50,8 deze maand. Econoom Joe Hayes van S&P Global Market Intelligence zei dat de zwakte in Japanse maakindustrie aanhield en zelfs verslechterde. "Nieuwe orders daalden in het sterkste tempo in twee jaar, de hoge inflatie erodeert de koopkracht van klanten, terwijl de vertragende wereldeconomie de export pijn doet." De zwakke yen helpt de exportvraag niet echt en drijft de inflatie van importgoederen drastisch omhoog, aldus Hayes. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei van de industrie, terwijl minder dan 50 krimp betekent. info@abmfn.nl

