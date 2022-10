Sentiment Japanse maakindustrie verbetert niet - Tankan

(ABM FN-Dow Jones) De Japanse maakindustrie is voor het derde kwartaal op rij verslechterd, door aanhoudende zorgen over tekorten in de aanvoerketen. Dit bleek maandag uit het Tankan-rapport over het sentiment bij grote bedrijven door de Japanse centrale bank.

De sentimentsindex daalde licht van +9 in juni naar +8 in de drie maanden tot en met september. Dat was lager dan de verwachte verbetering tot een indexcijfer van +11, volgens economen geraadpleegd door data-aanbieder Quick.

De index toont het percentage bedrijven dat positief gestemd is over de ontwikkelingen in de maakindustrie, verminderd met het percentage dat daar juist niet optimistisch over is.

Uit het rapport bleek verder dat grote Japanse bedrijven van plan zijn om hun investeringen met 21,5 procent te verhogen in het boekjaar, dat loopt tot maart 2023. In het voorgaande rapport was dit 18,6 procent.