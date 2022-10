Wolters Kluwer koopt IJS Publishing Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft een overeenkomst gesloten over de overname van IJS Publishing Group voor een niet nader genoemd bedrag. Dit maakte het Nederlandse databedrijf vrijdagavond laat bekend. IJS is een Britse leverancier van medische studies en genereerde in 2021 een bruto-omzet van circa 2 miljoen dollar. IJS zal onderdeel worden van de Health Learning, Research & Practice-divisie van Wolters. Bron: ABM Financial News

