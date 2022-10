Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet, waarbij de markt ook goed zal letten op de ontwikkelingen bij Credit Suisse.

De Zwitserse bank heeft dit weekend geprobeerd werknemers, investeerders en klanten gerust te stellen over de financiële gezondheid van het bedrijf, na een forse daling van het aandeel en een flinke stijging van de spread op credit default swaps van de bank, zo meldde de Wall Street Journal zondag op basis van ingewijden.

IG voorziet een openingsverlies van 185 punten voor de Duitse DAX en een min van 84 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 65 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger gesloten waarmee er toch een positief eind kwam aan een zeer moeizame septembermaand.

Op maandbasis daalde de Stoxx Europe 600 zo'n 7 procent en op kwartaalbasis bijna 5 procent. De Duitse DAX leverde in september ruim 7 procent in en over heel het derde kwartaal 5,5 procent.

"Voor Europese beleggers zou het gunstig zijn als er iets meer rust op de markten komt en de volatiliteit afneemt", zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING. Een aanpassing van het Britse stimuleringsplan of het aftreden van de minister van Financiën, in combinatie met een renteverhoging door de Bank of England en de Europese Centrale Bank zou volgens hem kunnen helpen.

De consumentenprijzen in de eurozone zijn in september met 10,0 procent gestegen. In augustus was de prijsstijging nog 9,1 procent. De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, bedroeg in september 4,8 procent op jaarbasis. Dit was in augustus 4,3 procent. Deze data overstegen de prognoses van 9,7 procent voor de inflatie en 4,7 procent voor de kerninflatie op jaarbasis. Op maandbasis stegen de prijzen met 1,2 procent en de kernprijzen met 1,0 procent.

Vrijdag werd ook bekend dat de Russische president Vladimir Poetin Oekraïne oproept om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Dit doet hij op de dag dat vier regio's in Oekraïne worden geannexeerd door Rusland. Die annexatie volgde op in de haast georganiseerde referenda die in grote delen van de wereld niet worden erkend.

"Dat Rusland het militaire conflict wil beëindigen is goed nieuws", vindt marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Al denkt de analist niet dat het Westen heel vlot zal reageren op de uitnodiging van Poetin.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt viel vastgoedbedrijf Vonovia op, met een winst van ruim 5,5 procent. Grootste daler in de DAX was Puma, met een verlies van bijna 6 procent. Adidas daalde ruim 4 procent. Concurrent Nike kwam met wisselvallige cijfers.

In Parijs deed Unibail-Rodamco-Westfield goede zaken, met een plus van meer dan 6 procent. Orange was hekkensluiter in de CAC 40 en leverde een half procent in. De verliezen bleven verder beperkt.

Roy Jakobs is benoemd tot de nieuwe CEO van Philips. Dit gebeurde vrijdag op een buitengewone aandeelhoudersvergadering die Philips organiseerde. Jakobs is daarmee de opvolger van Frans van Houten, die 12 jaar aan het roer stond bij Philips. Het aandeel Philips steeg ruim 2 in Amsterdam.

ABN AMRO steeg 3 procent na een koopaanbeveling van Goldman Sachs.

Financials deden het vrijdag sowieso goed. ING steeg bijna 3 procent. Deutsche Bank won bijna een procent en BNP Paribas won zo'n 2,5 procent.

Euro STOXX 50 3.317,98 (+1,2%)

STOXX Europe 600 387,85 (+1,3%)

DAX 12.114,36 (+1,2%)

CAC 40 5.762,34 (+1,5%)

FTSE 100 6.893,81 (+0,2%)

SMI 10.267,55 (+1,4%)

AEX 640,62 (+1,1%)

BEL 20 3.370,21 (+1,4%)

FTSE MIB 20.648,85 (+1,5%)

IBEX 35 7.366,80 (+0,9%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een rode opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager geëindigd. Het was een zwakke maand voor Wall Street. In september verloren de Dow en S&P zo'n 8 tot 8,5 procent en de Nasdaq 9 procent.

De handel werd vrijdag volgens marktvolgers ook beïnvloed door het herbalanceren van de portefeuilles aan het eind van het kwartaal. De Dow verloor in het derde kwartaal ruim 7 procent en de Nasdaq zo'n 5 procent.

De S&P 500 sloot het kwartaal af met een verlies van ruim 6 procent. "Het voelde een beetje als een ritje in een achtbaan", zei marktanalist Ann Miletti van Allspring Global Investments over het afgelopen kwartaal. "Veel van wat de markt of investeerders aan het begin van het kwartaal voorspelden, pakte anders uit."

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de persoonlijke inkomens in augustus conform de verwachting zijn gestegen met 0,3 procent, terwijl de persoonlijke uitgaven stegen met 0,4 procent. Hier rekende de markt op een stijging van 0,3 procent.

De PCE kernprijsindex steeg op maandbasis met 0,6 procent. Een maand eerder was er sprake van een pas op de plaats. Op jaarbasis bedroeg de kerninflatie 4,9 procent, tegen 4,7 procent een maand eerder. "Dat betekent dat de Fed meer reden heeft om de rentes verder te verhogen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Verder bleek uit de inkoopmanagersindex van Chicago in de maand september dat de bedrijvigheid in de regio is gekrompen, terwijl het consumentenvertrouwen in september volgens de Universiteit van Michigan licht is gestegen, maar wel minder dan een voorlopig cijfer eerder aangaf.

Bedrijfsnieuws

Micron Technology sloot licht hoger. De maker van geheugenchips wil herstellen van een neerwaartse cyclus in de markt. Het bedrijf is van plan in het lopend boekjaar 8 miljard dollar te investeren, wat 30 procent minder is dan een jaar eerder.

Meta eindigde ruim een half procent lager. CEO Mark Zuckerberg waarschuwde werknemers donderdag dat er een herstructurering en een wervingsstop voor personeel komt. Dat Meta in de kosten wil snijden, werd vorige week al gemeld door The Wall Street Journal. De zakenkrant schreef toen dat Meta de kosten met minimaal 10 procent wil terugbrengen.

Nike verloor zo'n 13 procent. De omzet en winst van de sportartikelenfabrikant in het afgelopen kwartaal overtroffen de verwachtingen, maar de aandelenkoers daalde, omdat de marges een tik kreeg door hogere transportkosten, verleende kortingen en de effecten van een duurdere dollar.

S&P 500 index 3.585,62 (-1,5%)

Dow Jones index 28.725,51 (-1,7%)

Nasdaq Composite 10.575,62 (-1,5%)

AZIE

De Japanse beurs noteert maandag een half procent hoger. China houdt vandaag en de rest van de week de deuren gesloten.

Nikkei 225 26.056,52 (+0,5%)

Shanghai Composite 3.024,39 (slotstand 30 sept.)

Hang Seng 17.018,62 (-1,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 0,9787. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 0,9799.

USD/JPY Yen 144,90

EUR/USD Euro 0,9787

EUR/JPY Yen 141,82

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen gesloten (Chi)

00:50 Tankan index - Derde kwartaal (Jap)

02:30 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (Jap)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - September (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - September (Spa)

09:30 Inkoopmanagersindex industrie - September (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (VK)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - September (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Augustus (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten