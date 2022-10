Credit Suisse probeert markt gerust te stellen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft dit weekend geprobeerd werknemers, investeerders en klanten gerust te stellen over de financiële gezondheid van het bedrijf, na een forse daling van het aandeel en een flinke stijging van de spread op credit default swaps van de bank. Dit meldde de Wall Street Journal zondag op basis van ingewijden. In de maand september leverde de Zwitserse bank ruim 20 procent in en de spreads op haar credit default swaps, een soort verzekering tegen wanbetaling, stegen vrijdag tot hun hoogste niveau van het jaar. De verslechterde marktomstandigheden wijzen erop dat Credit Suisse moeite zou kunnen hebben om nieuwe aandelen uit te geven waarmee het een ??geplande herstructurering zou kunnen financieren. Er is geen formele benadering van aandeelhouders geweest over het uitgeven van nieuwe aandelen, zei de Wall Street Journal op basis van bronnen. In een memo aan het personeel op vrijdag meldde CEO Ulrich Körner dat Credit Suisse zich op een kritiek punt bevindt voorafgaand aan de kwartaalcijfers en een verwachte strategie-update op 27 oktober. Credit Suisse kondigde eind juli aan dat het zijn investeringsbank zou hervormen en een aantal andere bedrijven zou afstoten om een minder risicovolle instelling te worden, na een aantal financiële rampen, waaronder een klap van 5,1 miljard dollar vorig jaar van klant Archegos Capital Management. In actuele gesprekspunten van de bank voor zijn bankiers en relatiebeheerders, die de Wall Street Journal inzag, geeft Credit Suisse aan dat het een kapitaalbuffer van bijna 100 miljard dollar heeft en dat het voor de rest van het jaar een kapitaalratio blijft verwachten van 13 tot 14 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.