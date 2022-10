Leveringen Tesla herstellen sterk Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft in het derde kwartaal meer voertuigen afgeleverd dan in de drie maanden ervoor. Dit meldde de Amerikaanse fabrikant van elektrische voertuigen zondag. Tesla leverde afgelopen kwartaal 343.830 voertuigen af, tegen 254.695 in het tweede kwartaal. Toen had het bedrijf last van de coronamaatregelen in China, waarbij de grote fabriek in Shanghai tijdelijk dicht moest. Op jaarbasis was sprake van een stijging met circa 42 procent. In het derde kwartaal van 2021 leverde Tesla zo'n 241.000 voertuigen af. Analisten geraadpleegd door FactSet voorspelden dat Tesla het afgelopen kwartaal ongeveer 371.000 voertuigen zou leveren. Tesla wil de productie jaarlijks met gemiddeld 50 procent laten groeien en gaf in juli aan dat dit nog steeds mogelijk is in 2022. Om dit doel te halen moet Tesla in het vierde kwartaal een recordaantal van circa auto's 495.000 afleveren. Analisten rekenen voorlopig op 457.000 leveringen in het vierde kwartaal. Op 19 oktober komt Tesla met kwartaalcijfers, waarbij de markt rekent op een recordwinst van 3,34 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

