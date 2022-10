Valuta: meer volatiliteit op komst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De valutamarkten werden afgelopen week opgeschrikt door een forse daling van het Britse pond en de zorgen over een verdere devaluatie houden aan. Ondertussen is elke opleving van de euro slechts beperkt houdbaar, volgens valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst. "De druk op de [Britse] regering neemt toe om haar begrotingsplannen aan te passen, maar tot dusver zijn er geen signalen van een beleidsombuiging", aldus Derks. Als er geen aanpassing komt, "dan zal het pond vroeg of laat weer verder onder druk komen te staan." De euro doet het niet veel beter, nu de inflatie in de eurozone verder oploopt, net als de lange rentes. Ondertussen breiden de geopolitieke spanningen zich uit tot het Oostzeegebied, ziet Derks. "De risico’s voor een langere en diepere recessie voor de Europese economie nemen toe. Dit en de steeds dieper wordende energiecrisis blijven druk geven op de koers van de euro en iedere opleving lijkt telkens maar beperkt houdbaar", volgens de valutaspecialist van iBanFirst. Eerder rekende Derks nog op een eindejaarsdoel voor de euro van 0,96 dollar. Nu is de marktkenner geneigd om dat "naar beneden bij te stellen tot mogelijk zelfs 0,90." Derks kijkt verder ook naar China, waar Beijing in de aanloop naar het 20e congres van de Communistische Partij terughoudend is "ten aanzien van een sterke depreciatie van de Chinese yuan ten opzichte van de Amerikaanse dollar." Daarom is de monetaire versoepeling de afgelopen maanden opgeschort, ondanks dat de Chinese economie duidelijk is vertraagd, volgens Derks. "Voor de zeer korte termijn verwachten wij dat de Chinese centrale bank actief optreedt om de yuan stabiel te houden ten opzichte van de mand van valuta's die zij volgt, waaronder uiteraard de dollar. Op lange termijn echter verwacht ik dat China een gecontroleerde depreciatie van de yuan zou kunnen verwelkomen om de export een impuls te geven. Maar dat kan pas na het congres gebeuren, om voor de hand liggende politieke redenen." Bron: ABM Financial News

