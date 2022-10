Beursblik: beursexperts halen roze bril uit de kast Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De beursexperts hebben na maanden van pessimisme de roze bril uit de kast gehaald. Dit concludeert analist Corné van Zeijl na bestudering van de maandenquête. "Voor oktober denkt 47 procent dat de beurs gaat stijgen", aldus Van Zeijl. "En 36 procent gaat ervan uit dat de beurs naar beneden gaat." Dat betekent dat 16 procent op een neutrale beurs rekent. Voor oktober hebben de beursexperts vertrouwen in ING, ASML en Just Eat Takeaway. Die laatste noemt Van Zeijl opvallend, omdat de maaltijdbezorger meestal in het lijstje met dalers staat. En ook DSM vinden de experts kansrijk na de koersdaling van het aandeel. Bij de floppers staat Philips bovenaan. In de afgelopen tien maanden stond Philips achtmaal op de lijst met floppers, aldus Van Zeijl. En terecht, gezien de koersafstraffing van het aandeel. Verder staan ArcelorMittal, Heineken en Prosus op de lijst met te mijden aandelen. Klik hier voor: beursexperts halen roze bril uit de kast Bron: ABM Financial News

