Uitgelicht: Week in beeld

(ABM FN-Dow Jones) De afgelopen handelsweek werd gedomineerd door de vrees voor een mondiale economische recessie veroorzaakt door het agressieve beleid van centrale banken, als antwoord op de aanhoudend hoge inflatie en de crisis op de energiemarkt.

Energie-econoom Hans van Cleef van Rabobank reageerde voor de camera van ABM Financial News op de gascrisis. Hoewel de gasprijs in een maand tijd ongeveer is gehalveerd, blijft de onzekerheid groot en hangt er veel af van wat de komende winter gaat brengen, zei hij.

De aanhoudende onzekerheid komt volgens de econoom voort uit het feit dat we niet weten of we een harde of zachte winter tegemoet gaan en wat de effecten daarvan zullen zijn op de vraag en het aanbod. "Dat geldt niet alleen voor Europa, maar bijvoorbeeld ook voor Azië. Is de winter in Azië zwaar dan vloeit vervolgens alle LNG richting Azië, waardoor wij bijvoorbeeld moeite hebben onze reserves aan te vullen in aanloop naar de daaropvolgende winter", aldus Van Cleef.

Klik hier voor: ondanks halvering gasprijs houdt onzekerheid aan.

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management besprak afgelopen week een reeks financieel economische vraagstukken.

Allereerst nam hij het beleid van de Federal Reserve onder de loep. Juvyns concludeerde dat de Amerikaanse centrale bank in zijn strijd om de inflatie te bestrijden bereid is de economie onder druk te zetten.

"De gemiddelde deelnemer aan het Federal Open Market Committee verwacht nu dat de rente tegen het einde van het jaar 4,375 procent zal bedragen, wat een verdere renteverhoging van 125 basispunten inhoudt tijdens de twee resterende bijeenkomsten in 2022."

Belangrijk is volgens de strateeg van JPM dat de prognoses nu ook voorspellen dat de rente tegen eind 2023 boven de 4,5 procent zal blijven, ondanks een verwachte stijging van de werkloosheid.

"Daaruit blijkt dat de Fed bereid is enige economische zwakte te tolereren om de inflatie weer onder controle te krijgen."

Klik hier voor: Fed accepteert economische druk

Tweede punt van focus voor Juvyns was de obligatiemarkt. Ondanks de moeilijke omstandigheden ziet JPMorgan Asset Management kansen in fixed income.

"De reden is simpel. Centrale banken hebben sinds begin dit jaar de rente fors omhoog gebracht […] Dit is vooral het geval in de VS", aldus Juvyns. Hij is echter voorzichtiger met Europa, maar ook China is volgens hem interessant en is dit jaar zelfs de beste markt.

Klik hier voor: obligatiemarkt biedt kansen

Daarnaast zei Juvyns dat bankaandelen vooralsnog niet interessant zijn. "Bankaandelen presteren niet beter dan de markt, ondanks dat de rente stevig oploopt, en beleggers kunnen beter nog even geduld hebben", aldus de strateeg.

Klik hier voor: Bankaandelen nu nog niet interessant

Ook hoofd beleggingsstrategie Ralph Wessels van ABN AMRO zei terughoudend te blijven met aandelen door het risico van een harde landing voor de economie. Hij ziet pas weer kansen als de Fed een minder scherpe koers gaat varen.



"Mocht de Fed de beleidsrente dit jaar verder verhogen naar 4,5 procent en het hier ook volgend jaar bij houden. Dan neemt de kans op een harde landing van de Amerikaanse economie toe. Financiële markten realiseren zich dat ook en beginnen dit in te prijzen", aldus Wessels.

"Dit kan weer draaien als de Fed op tijd hint op een minder scherpe koers, waarbij een harde landing vermeden wordt", zei Wessels.

Klik hier voor: vrees voor harde landing maakt aandelen onaantrekkelijk