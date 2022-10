S&P verlaagt outlook VK Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) S&P Global Ratings heeft de outlook voor het Verenigd Koninkrijk verlaagd van stabiel naar negatief naar aanleiding van de begrotingsplannen die afgelopen week bekend werden gemaakt. Dit meldde de kredietbeoordelaar vrijdagavond laat. De plannen van de kersverse premier Liz Truss en haar kabinet zorgden afgelopen week voor een schokgolf op de financiële markten, waarbij het Britse pond kelderde en de obligatierentes flink stegen. De Bank of England greep in door Britse staatsobligaties op te kopen om zo de obligatiemarkten te kalmeren. S&P verwacht dat het begrotingstekort van het VK door de plannen zal oplopen met gemiddeld 2,6 procent van het bbp per jaar tot en met 2025. Ook de staatsschuld zal stijgen, waar het ratingbureau eerder rekende op een daling in 2023. De kredietbeoordelaar zei verder dat het VK "ook risico blijft lopen als gevolg van het aanhoudend grote tekort op de lopende rekening, waarvan wij voorspellen dat dit dit jaar zal oplopen tot 6 procent van het bbp, deels als gevolg van hogere kosten van energie-importen." Het VK heeft bij S&P een AA-rating. Bron: ABM Financial News

