Olieprijs daalt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gedaald. Bij een settlement van 79,49 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,1 procent goedkoper. Op maandbasis verloor een vat WTI zo'n 14 procent aan waarde. "Zelfs niet het dreigende EU-embargo van Russische ruwe olie dat begin december van kracht zou moeten worden, Rusland die dreigt alle olieleveringen stop te zetten aan kopers die deelnemen aan het voorgestelde olieprijsplafondschema van de G7, en Rusland dat het Europese aardgas afsluit op een moment dat de vraag toeneemt met de winter in aantocht, zijn voldoende om hogere olieprijzen te ondersteunen", volgens marktanalist Troy Vincent van DTN. "De daling van de olieprijzen in de afgelopen vier maanden is voornamelijk het gevolg van een combinatie van vijf dingen die de markten deze zomer grotendeels hebben verrast", aldus Vincent. Dat zijn "de voortzetting en intensiteit van China's zero-COVID-lockdown-beleid, sancties die de Russische olie-export niet zo snel treffen als gehoopt, de vraag naar geraffineerde brandstof die veel meer onder druk staat dan verwacht te midden van hoge prijzen, de tol van de hoge inflatie op de macro-economie, en de uitgesproken dollar sterkte." Op kwartaalbasis werd een vat WTI ruim een kwart goedkoper. Volgende richtpunt voor de oliemarkten is de maandbijeenkomst van OPEC en zijn bondgenoten die gepland staat voor volgende week woensdag. Volgens nieuwsberichten wil Rusland dat OPEC+ de productie met 1 miljoen vaten per dag gaat verlagen. Productieverlagingen zouden Rusland ten goede komen "omdat het nieuwe kopers voor zijn olie zal moeten vinden wanneer het embargo [van de Europese Unie] begin december van kracht wordt", aldus Commerzbank. Hierdoor zal het prijsconcessies moeten doen en zijn hogere prijzen als gevolg van productieverlagingen daarom ongetwijfeld welkom, volgens analisten van de Duitse bank. Volgens Commerzbank loopt OPEC+ het risico de markt teleur te stellen. "Hoewel OPEC+ in haar persverklaring waarschijnlijk haar bereidheid tot handelen zal benadrukken, zullen de prijzen waarschijnlijk dalen als er slechts een kleine productieverlaging wordt overeengekomen. Een dergelijke verlaging zou minstens 500.000 vaten per dag moeten bedragen om de prijzen te ondersteunen", denkt Commerzbank. Bron: ABM Financial News

