Robuuste vooruitzichten DGB

(ABM FN-Dow Jones) Dutch Green Business Group of DGB heeft in het eerste halfjaar onder meer een stijgende omzet behaald, een toenemend aantal afnameovereenkomsten en een groeiende projectpijplijn. Dit meldde het bedrijf vrijdag.



In de eerste jaarhelft voltooide DGB de eerste substantiële afnameovereenkomsten voor geverifieerde CO2-reductie credits ter waarde van 1,128 miljoen euro, "wat bijdroeg aan de omzet over het eerste half jaar", aldus het bedrijf.



"Aangezien de CO2-markten snel groeien, richt DGB zich op het opschalen van haar activiteiten en het financieren van haar projectenpijplijn door langlopende afnameovereenkomsten aan te gaan voor CO2-reductie credits die in de komende jaren moeten worden geverifieerd. Dit is een essentieel onderdeel van haar strategie voor financiering en verkoop van CO2-reductie credits", zei het bedrijf in een toelichting.



In 2021 sloot DGB haar eerste bindende afnameovereenkomsten en in de eerste jaarhelft van 2022 werd een "toenemend aantal afnameovereenkomsten" ondertekend en ontving DGB zijn eerste vooruitbetalingen.



Outlook



De vooruitzichten voor DGB zijn robuust, meldde het bedrijf vrijdag, "gedreven door de toenemende wereldwijde vraag naar CO2-reductie credits en een groeiende projectenpijplijn. Met een projectpijplijn van meer dan 16,9 miljoen ton CO2-reductie credits aan het eind van de eerste jaarhelft van 2022, loopt DGB al voor op zijn vooruitzichten voor 2022 en op tempo om zijn strategische en operationele doelstellingen voor het jaar te realiseren."



In het tweede kwartaal van 2022 nodigde het bedrijf investeerders en internationale kopers uit in een aanbestedingsprocedure voor vijf van haar projecten.



"DGB verwacht de transacties op de ontvangen investeringsvoorstellen in de tweede jaarhelft 2022 af ??te ronden om haar huidige projectenpijplijn te financieren", aldus het bedrijf.



"De Groep is ook van plan uit te breiden naar nieuwe projectlocaties om meer CO2-reductie credits te bieden aan een breder scala aan zakelijke en particuliere klanten met bindende afnameovereenkomsten."

