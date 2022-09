Wall Street verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag verdeeld met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalt fractioneel op 3.640,42 punten, de Dow Jones index verliest 0,3 procent op 29.132,52 punten en de Nasdaq noteert 0,3 procent in de plus bij een stand van 10,772,13 punten.

Het was een zwakke maand voor Wall Street. In september lijken de Dow en S&P ruim 7 procent te gaan dalen en de Nasdaq 7,5 procent.

De handel wordt vrijdag volgens marktvolgers deels beïnvloed door het herbalanceren van de portefeuilles, aangezien vandaag het derde kwartaal ten einde loopt. De Dow ligt op koers voor een kwartaalverlies van ruim 6 procent en de Nasdaq levert zo'n 3 procent in.

De S&P 500 zal het kwartaal waarschijnlijk afsluiten met een verlies van zo'n 5 procent, waarmee het koersverlies sinds het begin van dit jaar uitkomt op circa 25 procent. "Het voelde een beetje als een ritje in een achtbaan", zei marktanalist Ann Miletti van Allspring Global Investments over het afgelopen kwartaal. "Veel van wat de markt of investeerders aan het begin van het kwartaal voorspelden, pakte anders uit."

Op macro-economisch vlak werd vanmiddag bekend dat de persoonlijke inkomens in augustus conform de verwachting zijn gestegen met 0,3 procent, terwijl de persoonlijke uitgaven stegen met 0,4 procent. Hier rekende de markt op een stijging van 0,3 procent.

De PCE kernprijsindex steeg op maandbasis met 0,6 procent. Een maand eerder was er sprake van een pas op de plaats. Op jaarbasis bedroeg de kerninflatie 4,9 procent, tegen 4,7 procent een maand eerder. "Dat betekent dat de Fed meer reden heeft om de rentes verder te verhogen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Verder bleek uit de inkoopmanagersindex van Chicago in de maand september dat de bedrijvigheid in de regio is gekrompen, terwijl het consumentenvertrouwen in september volgens de Universiteit van Michigan licht is gestegen, maar wel minder dan een voorlopig cijfer eerder aangaf.

De euro/dollar handelt vrijdagavond op 0,9793. WTI-olie daalt 1,5 procent in afwachting van de bijeenkomst van OPEC+ volgende week.

Bedrijfsnieuws

Micron Technology noteert 2 procent hoger. De maker van geheugenchips wil herstellen van een neerwaartse cyclus in de markt. Het bedrijf is van plan in het lopend boekjaar 8 miljard dollar te investeren, wat 30 procent minder is dan een jaar eerder.

Meta staat 1,5 procent hoger. CEO Mark Zuckerberg waarschuwde werknemers donderdag dat er een herstructurering en een wervingsstop voor personeel komt. Dat Meta in de kosten wil snijden, werd vorige week al gemeld door The Wall Street Journal. De zakenkrant schreef toen dat Meta de kosten met minimaal 10 procent wil terugbrengen.

Nike verliest zo'n 12 procent. De omzet en winst van de sportartikelenfabrikant in het afgelopen kwartaal overtroffen de verwachtingen, maar de aandelenkoers daalde, omdat de marges een tik kreeg door hogere transportkosten, verleende kortingen en de effecten van een duurdere dollar.