Video: vrees voor harde landing maakt aandelen onaantrekkelijk

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO blijft terughoudend en handhaaft een sterk onderwogen positie in aandelen door het risico van een harde landing voor de economie. Dit zei hoofd beleggingsstrategie Ralph Wessels van ABN AMRO voor de camera tegen ABM Financial News. September deed ook dit jaar zijn naam weer eer aan als een slechte beursmaand. "Met name de tweede helft was historisch slecht", aldus Wessels, waarbij de Fed en andere centrale banken het sentiment stevig drukken. De Fed meent dat een zachte landing nog altijd mogelijk is. Maar Wessels vraagt zich af of de centrale bank wel naar de juiste indicatoren kijkt, aangezien inflatie en werkloosheid "achterlopende indicatoren" zijn. 'Vooruitlopende indicatoren duiden op een afnemende prijsdruk", en de financiële condities nemen snel toe, wat duidt op een "behoorlijke verkrapping", aldus de expert van ABN AMRO.



"Mocht de Fed de beleidsrente dit jaar verder verhogen naar 4,5 procent en het hier ook volgend jaar bij houden. Dan neemt de kans op een harde landing van de Amerikaanse economie toe. Financiële markten realiseren zich dat ook en beginnen dit in te prijzen", aldus Wessels. "Dit kan weer draaien als de Fed op tijd hint op een minder scherpe koers, waarbij een harde landing vermeden wordt", zei Wessels. Klik hier voor: vrees voor harde landing maakt aandelen onaantrekkelijk Bron: ABM Financial News

