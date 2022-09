Unibail rondt verkoop Villeneuve 2 af Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft de verkoop van winkelcentrum Villeneuve 2 afgerond. Dit meldde het vastgoedfonds vrijdag nabeurs. Op 21 juli 2022 kondigde het concern de verkoop aan van het winkelcentrum in de regio Lille. Met de verkoop van Villeneuve 2 heeft Unibail 3,2 miljard euro aan desinvesteringen afgerond, wat neerkomt op 80 procent van het Europese desinvesteringsprogramma van 4,0 miljard euro. Het aandeel Unibail-Rodamco-Westfield sloot vrijdag 6,4 procent hoger op 42,89 euro. Bron: ABM Financial News

