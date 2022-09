AEX hoger gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag met winst gesloten. De AEX index steeg 1,1 procent tot 640,62 punten, terwijl de AMX een winst van 2,3 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 1,7 procent.

September is traditioneel een slechte maand voor de aandelenmarkten. De AEX verloor op maandbasis zo'n 6 procent. In het derde kwartaal daalde de index zo'n 2,5 procent.

Ondanks het licht hogere Damrak op vrijdag, blijven de algemene vooruitzichten somber met zorgen over de hoge inflatie, het verkrappende beleid van centrale banken, in combinatie met economische en geopolitieke problemen.

De consumentenprijzen in de eurozone zijn in september met 10 procent zijn gestegen, tegen 9,1 procent in augustus.

Econoom Bert Colijn noemde de data over de hele linie lijkt, aangezien alle brede categorieën een versnellende inflatie laten zien. Dit bezegelt volgens de econoom een renteverhoging van 75 basispunten van de Europese Centrale Bank in oktober.

Ook de Amerikaanse kerninflatie is in augustus op jaarbasis verder gestegen. Sprake was van een stijging van 4,9 procent, tegen 4,7 procent een maand eerder.

Ook deze data versterken volgens economen van ING de verwachting van een vierde opeenvolgende verhoging door de Fed van de rente met 75 basispunten op 2 november.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek vrijdag dat het beeld van de Nederlandse economie in september minder positief is dan een maand eerder. De Nederlandse detailhandel heeft in augustus op jaarbasis 1,7 procent meer omgezet, maar bij een stevige volumedaling. De Nederlandse afzetprijzen stegen in augustus op jaarbasis met gemiddeld 24,6 procent. De inflatie bedroeg in september 17,1 procent.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de Britse economie in het tweede kwartaal op kwartaal- en jaarbasis met respectievelijk 0,2 procent en 4,4 procent is gegroeid.

Het aantal werklozen in Duitsland bleef met een werkloosheidspercentage van 5,5 procent in september op maandbasis min of meer stabiel.

De Franse consumentenprijzen zijn in september op maandbasis gedaald met 0,5 procent. Op jaarbasis steeg het prijspeil met 5,6 procent.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat de inkomens in augustus op maandbasis zijn gestegen met 0,3 procent, evenals de bestedingen.

De bedrijvigheid in de regio Chicago is in september omgeslagen van groei naar krimp. De inkoopmanagersindex daalde van 52,2 naar 45,7.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in september licht verbeterd, maar minder sterk dan uit een voorlopig cijfer bleek. De index steeg van 58,2 naar 58,6.

Verder werd vrijdag bekend dat de Russische president Vladimir Poetin Oekraïne oproept om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Dit deed hij op de dag dat vier regio's in Oekraïne worden geannexeerd door Rusland. Die annexatie volgde op in de haast georganiseerde referenda die in grote delen van de wereld niet worden erkend.

"Dat Rusland het militaire conflict wil beëindigen is goed nieuws", vindt marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Al denkt de analist niet dat het Westen heel vlot zal reageren op de uitnodiging van Poetin.

De euro/dollar noteerde op 0,9797. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9821 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9814 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 0,9 procent lager.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 23 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 6,4 procent. Just Eat Takeaway steeg 5,0 procent, terwijl Adyen 4,9 procent won.

Unilever verloor 1,5 procent. KPN was met een verlies van 0,3 procent de enige andere daler onder de hoofdfondsen.

Roy Jakobs is benoemd tot de nieuwe CEO van Philips. Het aandeel Philips noteerde 2,3 procent hoger.

In de AMX ging Eurocommercial aan kop met een winst van 7,3 procent. WDP steeg 5,8 procent, terwijl Basic-Fit 1,9 procent daalde.

ABN AMRO steeg 3,0 procent na een koopadvies van Goldman Sachs. De Amerikaanse bank verhoogde het advies van Neutraal naar Kopen en het koersdoel van 13,40 naar 15,60 euro.

In de AScX won Wereldhave 6,1 procent, Vastned steeg 5,5 procent, terwijl Azerion 4,9 procent daalde.

Vivoryon verloor 1,9 procent na cijfers en een aandelenuitgifte ter waarde van maximaal 30 miljoen euro met 1,7 procent, na flinke koerssprongen in de afgelopen handelsdagen.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,7 procent hoger op 3.668,52 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,2 procent in het groen.