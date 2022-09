Raad van commissarissen Ajax draagt Van Oevelen voor Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) De Raad van Commissarissen van Ajax draagt Cees van Oevelen voor als nieuw lid van de RvC. Dit meldde de Amsterdamse voetbalclub vrijdag. Van Oevelen is de beoogde opvolger van Ernst Ligthart. Ligthart is 10 jaar lid van de RvC en heeft aangegeven zijn aflopende termijn niet meer te willen verlengen. Op 11 november 2022 vindt de jaarvergadering van Ajax plaats waar de voorgenomen benoeming wordt voorgelegd aan de aandeelhouders. Bron: ABM Financial News

