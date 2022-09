Valuta: Britse pond toch weer onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Britse pond is vrijdag na een aanvankelijke opleving toch weer onder druk komen te staan, nadat de ontmoeting van de Britse premier Liz Truss en de Britse minister van financiën Kwasi Kwarteng met het Office for Budget Responsibility niets heeft opgeleverd. Dat gaf marktanalist Stefan Koopman van Rabobank vrijdag aan tegenover ABM Financial News. "Het OBR kan worden vergeleken met ons CPB en deze moet in de tweede helft van november de data aanleveren voor de economische bespiegelingen. De organisatie had Truss gevraagd om de implicaties van de vorige week vrijdag aangekondigde belastingverlagingen, maar kreeg deze niet. Dat lijkt op de markt onverschillig over te komen en dat is mogelijk nog kwalijker dan de stevige gevolgen die de verruimingen kunnen hebben. Wij denken dat de komende weken er alsnog de nodige informatie naar buiten zal komen", aldus Koopman. Het pond daalde vrijdag 0,4 procent naar 1,1079 dollar na eerder op de dag nog boven de 1,12 dollar te hebben genoteerd. Bron: ABM Financial News

