Poetin roept op tot onderhandelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Russische president Vladimir Poetin heeft Oekraïne opgeroepen om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Dit melden verschillende internationale media. Dit doet hij op de dag dat vier regio's in Oekraïne worden geannexeerd door Rusland. Die annexatie volgde op in de haast georganiseerde referenda die in grote delen van de wereld niet worden erkend. Eerder deze week presenteerde Europa daarom een achtste pakket met sancties. "Vorige week heeft Rusland de invasie van Oekraïne naar een nieuw niveau getild. De schijnreferenda die in de door Rusland bezette gebieden werden georganiseerd, zijn een illegale poging om land in te pikken en de internationale grenzen met geweld te veranderen. De mobilisatie en de dreiging van Poetin om kernwapens te gebruiken zijn verdere stappen op het pad van escalatie", zei Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, woensdag. "Dat Rusland het militaire conflict wil beëindigen is goed nieuws", vindt marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Al denkt de analist niet dat het Westen heel vlot zal reageren op de uitnodiging van Poetin. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.