Nieuwe CEO Philips benoemd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Roy Jakobs is benoemd tot de nieuwe CEO van Philips. Dit gebeurde vrijdag op een buitengewone aandeelhoudersvergadering die Philips organiseerde. Jakobs is daarmee de opvolger van Frans van Houten, die 12 jaar aan het roer stond bij Philips. Philips kwam bij Jakobs na een uitgebreide beoordeling van interne en externe kandidaten. De in 1974 in Nederland geboren Jakobs heeft onder meer de Connected Care-portefeuille van Philips versterkt met diverse overnames, terwijl hij ook betrokken is bij de terugroepactie van specifieke Respironics-apparaten. Jakobs zal per 15 oktober CEO zijn van Philips. Van Houten blijft nog een adviserende rol houden tot 30 april volgend jaar. Bron: ABM Financial News

