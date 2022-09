Beursblik: Goldman Sachs zet ABN AMRO op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft het advies voor ABN AMRO verhoogd van Neutraal naar Kopen en het koersdoel van 13,40 naar 15,60 euro. De analisten van Goldman deden dit in anticipatie op de stijgende rente, vooral nu de Europese Centrale Bank sneller in actie komt dan gedacht. De taxaties voor de rentebaten van Goldman liggen voor het vierde kwartaal 11 procent boven de analistenconsensus en voor 2023 is dit 7 procent. Daarbij vindt Goldman ABN AMRO aantrekkelijk gewaardeerd. In 2024 rekenen de analisten op een rendement op het eigen vermogen van 9 procent, "als het kostenbesparingsprogramma naar verwachting wordt afgerond". Daarbij meent Goldman dat dit rendement ook duurzaam is en niet makkelijk "weggeconcurreerd" kan worden. Verder verwacht Goldman dat ABN AMRO bij de resultaten over het vierde kwartaal een aandeleninkoopprogramma zal aankondigen van 0,5 miljard euro. De zakenbank rekent op vergelijkbare inkoopprogramma's in de daaropvolgende jaren. Het aandeel ABN AMRO stijgt vrijdag 5,1 procent naar 9,42 euro. Bron: ABM Financial News

