AEX maakt pas op de plaats

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef vrijdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,1 procent tot 638,51 punten.

Daarmee lijken beleggers even op adem te willen komen na het koersgeweld in de afgelopen handelsdagen. Donderdag sloten de Amerikaanse indices nog fors lager, volgens beleggingsexpert Kevin Verstraete van Lynx na opmerkingen van diverse Fed-leden.

"De twee Fed-leden [Bullard en Mester] houden vast aan hun verhaal dat de Amerikaanse economie nog een hogere rente aankan en ook zal krijgen", aldus Verstraete. "De stijgende rentes, onzekere economische toekomst en niet te vergeten de nog steeds stijgende inflatie, wegen op het beurssentiment."

"Voor Europese beleggers zou het gunstig zijn als er iets meer rust op de markten komt en de volatiliteit afneemt", zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING. Een aanpassing van het Britse stimuleringsplan of het aftreden van de minister van Financiën, in combinatie met een renteverhoging door de Bank of England en de Europese Centrale Bank zou volgens hem kunnen helpen.

"Positief nieuws uit het Verenigd Koninkrijk zou erg welkom zijn", merkte Wiersma op. "Wie had er voor vorige week vrijdag gedacht dat de impact van het politieke beleid in Londen zo groot zou zijn op de wereldwijde financiële markten?"

Vandaag ging alle aandacht uit naar de voorlopige inflatie in de eurozone in september. De consumentenprijzen in de eurozone stegen in september met 10,0 procent. In augustus was de prijsstijging nog 9,1 procent.



Om half drie worden in de VS de persoonlijke inkomens en PCE-inflatie in augustus vrijgegeven.

De PCE is een maatstaf van de inflatie die onderdeel is van de officiële consumentenprijsindex (CPI). Deze index is de laatste maanden uitgegroeid tot een scherp gevolgd macrocijfer vanwege het belang dat de Federal Reserve er aan hecht.

Door recent tegenvallende inflatiedata uit de VS zijn de Amerikaanse renteverwachtingen flink opgelopen, hetgeen zijn weerslag heeft op de markt voor staatsobligaties. Begin augustus rekenden beleggers nog op een flink afkoelende inflatie.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9831. De olieprijzen stegen met ruim een procent tot 82,00 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Unibail-Rodamco-Westfield aan kop met 4,7 procent koerswinst. ArcelorMittal en Shell stegen tot 2,8 procent. Besi sloot de rij met een verlies van 1,4 procent. ASMI en ASML daalden tot 1,2 procent.

In de AMX won ABN AMRO 6,1 procent na een koopadvies van Goldman Sachs. De Amerikaanse bank verhoogde het advies van Neutraal naar Kopen en het koersdoel van 13,40 naar 15,60 euro. Fagron en Fugro schreven 2,3 tot 4,5 procent bij. InPost behoorde tot de grootste dalers.

In de AScX daalde Vivoryon na cijfers en een aandelenuitgifte ter waarde van maximaal 30 miljoen euro met 1,7 procent, na flinke koerssprongen in de afgelopen handelsdagen. Majorel leverde 6,3 procent in. Wereldhave steeg juist 3,9 procent.