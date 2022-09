Credit Suisse verlaagt koersdoel DSM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor DSM verlaagd van 164,00 naar 148,00 met handhaving van het Outperform advies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank. De bank verlaagde vrijdag de taxaties voor de EBITDA uit de voortgezette activiteiten voor 2022 tot en met 2024 met circa 2 procent. Credit Suisse ziet bij DSM tegenwind als gevolg van onder meer dalende prijzen voor vitamines en oplopende energiekosten. Daar staat in de visie van de bank een waardevorming voor de lange termijn als gevolg van de voorgenomen fusie met Firmenich tegenover. De bank kijkt dan ook uit naar het prospectus voor de fusie, dat in het derde kwartaal wordt verwacht, en inzicht zal geven in de voorziene synergievoordelen. Verder wacht Credit Suisse op wat de resultaten over het derde kwartaal gaan brengen. Het aandeel DSM noteerde vrijdag op een groen Damrak 0,6 procent hoger op 115,00 euro. Bron: ABM Financial News

