Credit Suisse verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft vrijdag het koersdoel voor ING verhoogd van 13,50 naar 14,00 euro bij handhaving van het Outperform advies. Analisten van de Zwitserse zakenbank pasten recent nog hun ramingen aan voor sectorgenoten van ING op basis van de hogere rentes, inflatie en kredietkosten. Vrijdag werden dan ook de verwachtingen voor ING aangepast. Op korte termijn verwacht Credit Suisse dat ING minder gevoelig is voor de rentes, terwijl factoren als kostenbesparingen en een grote hoeveelheid uitstaande hypotheekleningen bij ING slechts een beperkte rol zullen spelen. Credit Suisse ziet bovendien ruimte voor een inkoopprogramma van eigen aandelen in het vierde kwartaal van dit jaar, als de aandelenkoers wat lager staat. Dit zal de koers ondersteunen, zo denken de analisten. Zij verlaagden de ramingen voor de winst per aandeel voor 2023 met 7 procent, maar verhoogde deze voor 2024 met 6 procent. Als gevolg kwam Credit Suisse tot een hoger koersdoel. Het aandeel ING steeg vrijdagochtend met 1,9 procent tot 8,78 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.