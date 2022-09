Vivoryon ziet verlies stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon heeft het verlies in de eerste helft van dit jaar wat zien toenemen. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de jaarcijfers van het biotechbedrijf. CEO Ulrich Dauer bleek vooral te spreken over de vooruitgang die werd geboekt in de ontwikkeling van kandidaatmedicijn varoglutamstat. Bovendien wees hij op de private plaatsing van aandelen die vanochtend werd aangekondigd, en waarmee het biotechbedrijf uiteindelijk 30 miljoen euro hoopt op te halen. Daarbij verwelkomt Dauer een nieuwe aandeelhouder, namelijk KKR Dawn Aggregator. Vivoryon boekte het afgelopen halfjaar een operationeel verlies van 13,4 miljoen euro, in vergelijking met 11,8 miljoen euro in het voorgaande jaar. Onder de streep resteerde een nettoverlies van 12,6 miljoen euro, tegen een verlies van 11,7 miljoen euro een jaar eerder. Vivoryon boekte nauwelijks tot geen licentieomzet in de eerste helft van dit jaar, net als in 2021. Outlook Vivoryon verwacht dat de aanwezige middelen voldoende zullen zijn om de onderzoeks- en ontwikkelingskosten te kunnen financieren tot en met eind december 2023. Dat is inclusief de 15 miljoen euro die de private plaatsing van vandaag opleverde, maar zonder de optie van nog eens 15 miljoen euro die vandaag ook werd verstrekt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.